Курская область, 1 февраля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Администраторы «Википедии» 1 февраля удалили статью о действиях ВСУ в Русском Поречном в Курской области.

Скриншот страницы сайта wikipedia.org

Соответствующие данные появляются при попытке открыть страницу «Резня в Русском Поречном».

«К сожалению, эта страница была удалена в течение последних 24 часов», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 19 января в двух подвалах домов в Русском Поречном нашли останки семерых мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Бойцы ВСУ натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать от потери крови. СК возбудил уголовное дело по факту убийства мирных граждан.

Следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 мирных жителей освобождённого ВС РФ села Русское Поречное. С 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин, кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем они перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

25 января Курский суд арестовал одного из фигурантов дела, бойца ВСУ Евгения Фабрисенко. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности. Фабрисенко признал вину и на допросе подробно рассказал о пытках, изнасилованиях и убийствах мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия ВСУ людоедской акцией. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что судить украинских военных, убивших жителей Русского Поречного, должен международный трибунал.

В апреле 2023 года председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать «Википедию» за то, что на ней много недостоверной информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что сначала нужно создать аналог «Википедии».