Москва, 15 августа, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В настоящее время интернет-энциклопедия «Википедия» не препятствует появлению фейков и никакой правды там дать невозможно, считает Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА Регнум.

SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

Ранее стало известно, что в Москве суд оштрафовал на 2 млн рублей фонд Wikimedia за неудаление из «Википедии» двух статей, посвящённых СВО.

Как заметил по этому поводу Малькевич, деструктивный контент ежедневно появляется на популярных онлайн-платформах. Пользователи слепо доверяют непроверенным источникам информации и становятся жертвами пропаганды. А «Википедия» не препятствует появлению фейков, а, наоборот, становится инструментом для разжигания конфликтов.

«Российские власти не пытаются помешать работе западных интернет-ресурсов. Однако есть другая цель — отстоять права своих граждан, — сказал Малькевич. — Именно поэтому важно контролировать деятельность IT-гигантов и вовремя пресекать противозаконные действия. На первый взгляд, рестрикции могут показаться жёсткими, но не стоит забывать о более радикальных мерах, которые широко применяют американские и европейские коллеги».

При этом Малькевич с сомнением отнёсся к тем доводам, что статьи для «Википедии» пишет большое количество людей с разными политическими взглядами.

«Никакого огромного количества пользователей нет, — убеждён Малькевич. — Все статьи, которые являются для них критически важными (об общественно-политических процессах в нашей стране, о СВО), редактируются какими-то их закрытыми персонажами, и никакой правды там дать невозможно. Это понятно. Я как пользователь «Википедии» уже больше года не могу удалить оттуда ложные утверждения и вписать что-либо объективное или позитивное. Этого делать никто не даёт».

Поэтому, как полагает Малькевич, настало время поставить «Википедию» на место.

Ранее сообщалось, что суд признал Wikimedia Foundation, Inc. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и оштрафовал на 2 млн рублей.

До этого, как сообщало ИА Регнум, Wikimedia Foundation штрафовали уже неоднократно. Например, на 1,5 млн рублей за отказ удалить ложную информацию о спецоперации, на 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге и на 3 млн рублей за отказ удалить статью об украинской группировке «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, имел место двухмиллионный штраф за неудаление фейков о российской армии.

Весной 2023 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев признался, что его ведомство пока не планирует блокировать «Википедию».

В беседе с корреспондентом ИА Регнум зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил о том, что к Wikimedia следует применить более жёсткие системные меры, нежели штрафы, поскольку этот ресурс снова и снова игнорирует требования законодательства.