Материалы с тегом «Стеффан Дюжаррик»
В ООН заявили, что запасы воды в секторе Газа на исходе
Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из сектора Газа, сообщил 13 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Одобрение Израиля», — ответил он на вопрос журналистов о том, что нужно для открытия гуманитарных коридоров. Запасы воды в секторе Газа на...
13 октября 2023
В офисе генсека ООН выступили против чествования нацистов
ООН выступает против прославления людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны, заявил на брифинге 25 сентября официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения...
новость часа
25 сентября 2023
В ООН прокомментировали атаки украинских беспилотников по территории России
ООН обеспокоена эскалацией конфликта вокруг Украины, заявил 30 августа пресс-секретарь главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя удары беспилотников ВСУ по территории России. «Мы обеспокоены эскалацией насилия, которое мы наблюдаем», — сказал Дюжаррик, слова которого приводит ТАСС...
30 августа 2023
В ООН прокомментировали попытку Киева ударить беспилотником по Москве
ООН выступает против атак по гражданской инфраструктуре, заявил на брифинге 18 августа представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом представитель ООН прокомментировал попытку Киева ударить беспилотником по Москве. «Мы не хотим видеть никаких атак на...
18 августа 2023
В МИД России обвинили представителя ООН в лицемерии и двойных стандартах
Высказывание представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика об ударах российской армии по порту Одессы иллюстрирует лицемерие и двойные стандарты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий на слова представителя всемирной организации опубликован 21 июля...
новость часа
21 июля 2023
В ООН выступили против применения Украиной кассетных боеприпасов
ООН обеспокоена сообщениями о применении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, заявил 21 июля на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее...
21 июля 2023
В ООН не стали отвечать на критику Зеленского
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался прокомментировать критику организации со стороны президента Украины Владимира Зеленского из-за реакции на разрушение Каховской ГЭС. «Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы...
8 июня 2023
В ООН предупредили о возможном ухудшении ситуации в районе Каховской ГЭС
Ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода продолжает подниматься, заявил 7 июня на брифинге представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он сообщил, что 7 июня представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов вместе с...
7 июня 2023
Постпредство РФ при ООН указало Дюжаррику на атаку украинских БПЛА в Москве
Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве является терактом, так как была нацелена на мирных граждан. Об этом заявило 31 мая постпредство России при ООН в Twitter, обратив внимание на атаку официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. «К сведению офиса...
31 мая 2023
В ООН поддержали подключение российских банков к операциям по экспорту
Подключение российских банков к операциям для экспорта продовольствия могло бы содействовать комплексному выполнению Черноморской инициативы (зерновой сделки), заявил 26 мая на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что «не всё в руках ООН». По его словам, ЮНКТАД...
26 мая 2023
В ООН не слышали об атаке украинских диверсантов на Белгородскую область
ООН не известно о ситуации в Белгородской области, заявил 22 мая представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Я слышу об этом в первый раз», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать действия диверсантов в этом регионе, передаёт ТАСС. Дюжаррик также попросил дать ему время на...
22 мая 2023
МИД РФ прокомментировал решение Лондона передать Киеву ракеты Storm Shadow
Передача Британией ракет Storm Shadow Киеву ведёт к серьёзной эскалации конфликта на Украине. Об этом 12 мая заявили в Министерстве иностранных дел России. «Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к...
12 мая 2023
В ООН отреагировали на планы Британии передать Киеву ракеты Storm Shadow
Организация Объединённых Наций (ООН) желает завершить украинский конфликт в соответствии с международным правом и своими резолюциями, заявил 11 мая представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя поставки Великобританией крылатых ракет Storm Shadow Украине. «Мы хотели...
11 мая 2023
В ООН назвали важным вопрос о свободном экспорте удобрений из России
Для международного сообщества важен экспорт удобрений и продовольствия из России, чтобы сдерживать рост цен на них. Вопрос их поставок будет обсуждаться. Об этом 3 апреля заявил в ходе брифинга представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Дискуссии по вопросу аммиачных удобрений...
3 апреля 2023