В ООН прокомментировали атаки украинских беспилотников по территории России
Нью-Йорк, США, 30 августа, 2023, 22:02 — ИА Регнум. ООН обеспокоена эскалацией конфликта вокруг Украины, заявил 30 августа главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя удары беспилотников ВСУ по территории России.
«Мы обеспокоены эскалацией насилия, которое мы наблюдаем», — сказал Дюжаррик, слова которого приводит ТАСС.
Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 августа объекты на территории России подверглись серии атак со стороны Украины.
Наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения, по некоторым данным, четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области.
Кроме того, около Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря. Минобороны России в свою очередь сообщало об уничтожении в акватории Чёрного моря четырёх быстроходных катеров, на которых находилось до 50 украинских военных.
Российские военные эксперты выясняют, откуда именно киевский режим запустил беспилотники для атаки российских территорий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Россия продолжит СВО, чтобы искоренить террористическую угрозу, исходящую от Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Атаки на объекты в регионах России ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима, при этом очевидно, что беспилотные летательные аппараты ВСУ не смогли бы преодолеть такое расстояние без получения информации с западных спутников, отметила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что если беспилотники ВСУ, атаковавшие Псков, были запущены с территории Эстонии, это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях. При этом эксперт согласился, что БПЛА могли быть запущены украинскими диверсионными группами, проникшими на территорию России или Белоруссии.