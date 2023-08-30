Нью-Йорк, США, 30 августа, 2023, 22:02 — ИА Регнум. ООН обеспокоена эскалацией конфликта вокруг Украины, заявил 30 августа главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя удары беспилотников ВСУ по территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы обеспокоены эскалацией насилия, которое мы наблюдаем», — сказал Дюжаррик, слова которого приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 августа объекты на территории России подверглись серии атак со стороны Украины.

Наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения, по некоторым данным, четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области.

Кроме того, около Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря. Минобороны России в свою очередь сообщало об уничтожении в акватории Чёрного моря четырёх быстроходных катеров, на которых находилось до 50 украинских военных.

Российские военные эксперты выясняют, откуда именно киевский режим запустил беспилотники для атаки российских территорий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Россия продолжит СВО, чтобы искоренить террористическую угрозу, исходящую от Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Атаки на объекты в регионах России ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима, при этом очевидно, что беспилотные летательные аппараты ВСУ не смогли бы преодолеть такое расстояние без получения информации с западных спутников, отметила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что если беспилотники ВСУ, атаковавшие Псков, были запущены с территории Эстонии, это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях. При этом эксперт согласился, что БПЛА могли быть запущены украинскими диверсионными группами, проникшими на территорию России или Белоруссии.