Нью-Йорк, США, 8 июня, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался прокомментировать критику организации со стороны президента Украины Владимира Зеленского из-за реакции на разрушение Каховской ГЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга», — ответил ТАСС Дюжаррик 7 июня.

Ранее представитель генсека заявил, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов вместе с представителями ООН и неправительственных организаций посетили Херсон для оценки последствий разрушения Каховской плотины. По их данным, ситуация может ухудшиться, поскольку уровень воды продолжает подниматься.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня украинский лидер в интервью Bild заявил, что «разочарован» и «шокирован» отказом ООН и Красного Креста оказывать помощь по запросу Украины в связи с ситуацией на Каховской ГЭС. Не предъявляя никаких аргументов, Зеленский вновь обвинил Россию в подрыве ГЭС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создания международной комиссии для расследования разрушения Каховской ГЭС. В Анкаре также заявили о готовности предложить свою помощь в расследовании ЧП на ГЭС.

В ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Херсонской области.