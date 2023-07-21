Нью-Йорк, США, 21 июля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. ООН обеспокоена сообщениями о применении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, заявил 21 июля на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться», — подчеркнул он.

Как предавало ИА Регнум, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина уже неделю применяет переданные США кассетные снаряды. Об этом он сказал журналистам 20 июля.

Кирби заверил, что так называемые «лепестки» на полях военных действий ВСУ применяют с прошлой недели.

Передача Украине кассетных боеприпасов вызвала резкую критику в адрес Вашингтона, в том числе на Западе. В частности, американский предприниматель Илон Маск напомнил, что власти США ранее выступали против применения таких снарядов, и обвинил их в лицемерии.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что в Вашингтоне были правы, когда ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением. В случае необходимости Россия использует зеркальные ответные меры, добавил глава государства.