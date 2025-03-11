Москва, 11 марта, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку беспилотников ВСУ на Россию 11 марта, завил, что в организации «решительно осуждают» нападения на мирных людей и инфраструктуру.

Иван Шилов ИА Регнум

Дюжаррик подчеркнул, что подобные атаки должны немедленно прекратиться. Он также призвал к срочной деэскалации и срочному прекращению боевых действий.

«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — цитирует Дюжаррика «РИА Новости».

В Московской области погибли от ударов ВСУ три человека, есть раненые, в их числе дети.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.

В результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.

Медики оказали помощь еще 13 пострадавшим. Шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы в Ленинском городском округе. Еще пятеро обратились к медикам в Раменском. В Домодедовскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину. В деревне Котляково при падении обломков пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело по статье «Теракт».