ООН потребовала прекратить боевые действия
В ООН решительно осудили атаки против мирного населения и инфраструктуры
Москва, 11 марта, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку беспилотников ВСУ на Россию 11 марта, завил, что в организации «решительно осуждают» нападения на мирных людей и инфраструктуру.
Дюжаррик подчеркнул, что подобные атаки должны немедленно прекратиться. Он также призвал к срочной деэскалации и срочному прекращению боевых действий.
«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили», — цитирует Дюжаррика «РИА Новости».
В Московской области погибли от ударов ВСУ три человека, есть раненые, в их числе дети.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.
В результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.
Медики оказали помощь еще 13 пострадавшим. Шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы в Ленинском городском округе. Еще пятеро обратились к медикам в Раменском. В Домодедовскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину. В деревне Котляково при падении обломков пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Возбуждено дело по статье «Теракт».