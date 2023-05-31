Нью-Йорк, США, 31 мая, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве является терактом, так как была нацелена на мирных граждан. Об этом заявило 31 мая постпредство России при ООН в Twitter, обратив внимание на атаку официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«К сведению офиса официального представителя генсека ООН — атака Киева с применением БПЛА на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях. Эти атаки украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против мирных жителей», — сказано в публикации российского постпредства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 30 мая, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву, отметил, что всемирная организация осуждает любые атаки на гражданских лиц, но, по его мнению, «последние атаки на Москву» несравнимы с ударами, которые наносятся по украинским городам.

Попытка нападения украинских беспилотников на Москву произошла утром 30 мая. БПЛА атаковали жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.