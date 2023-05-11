Вашингтон, 11 мая, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) желает завершить украинский конфликт в соответствии с международным правом и своими резолюциями, заявил 11 мая представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя поставки Великобританией крылатых ракет Storm Shadow Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями», — сказал он в ходе брифинга, добавив, что ООН не комментирует каждую поставку оружия на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. По информации СМИ, дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Лондоном руководству Украины ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных РФ.