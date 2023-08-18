Вашингтон, 18 августа, 2023, 21:38 — ИА Регнум. ООН выступает против атак по гражданской инфраструктуре, заявил на брифинге 18 августа представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Lev Radin/Global Look Press Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик

Таким образом представитель ООН прокомментировал попытку Киева ударить беспилотником по Москве.

«Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта в Москву был уничтожен беспилотник. Целью дрона был столичный деловой квартал «Москва-сити», который уже подвергался атакам сравнительно недавно — в конце июля. Тогда в результате налёта украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады двух небоскрёбов. На этот раз обломки дрона упали на здание одного из павильона «Экспоцентра» близ «Москвы-сити». Жертв и возгораний не было.

По информации Минобороны, противник предпринял террористическую атаку около 4 часов утра. После «воздействия средств поражения» ПВО украинский беспилотник изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, днём 18 августа в одной из башен IQ-квартала в комплексе «Москва-сити» провели массовую эвакуацию людей. По предварительной информации, причиной стало ложное сообщение о прилёте дрона.