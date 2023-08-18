В ООН прокомментировали попытку Киева ударить беспилотником по Москве
Вашингтон, 18 августа, 2023, 21:38 — ИА Регнум. ООН выступает против атак по гражданской инфраструктуре, заявил на брифинге 18 августа представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Таким образом представитель ООН прокомментировал попытку Киева ударить беспилотником по Москве.
«Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта в Москву был уничтожен беспилотник. Целью дрона был столичный деловой квартал «Москва-сити», который уже подвергался атакам сравнительно недавно — в конце июля. Тогда в результате налёта украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады двух небоскрёбов. На этот раз обломки дрона упали на здание одного из павильона «Экспоцентра» близ «Москвы-сити». Жертв и возгораний не было.
По информации Минобороны, противник предпринял террористическую атаку около 4 часов утра. После «воздействия средств поражения» ПВО украинский беспилотник изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, днём 18 августа в одной из башен IQ-квартала в комплексе «Москва-сити» провели массовую эвакуацию людей. По предварительной информации, причиной стало ложное сообщение о прилёте дрона.