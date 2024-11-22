Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Офис генсека ООН призывает стороны конфликта на Украине к «срочным шагам» по деэскалации. Об этом заявил представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он прокомментировал обращение президента России Владимира Путина об испытании новейшей ракеты и о праве РФ атаковать военные объекты недружественных стран. По словам Дюжаррика, события развиваются в «неправильном направлении» и это вызывает тревогу.

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — сказал представитель генсека.

Дюжаррик призвал к прекращению конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 ноября Путин выступил с обращением к российским военным и гражданам страны. Поводом стали удары по территории РФ дальнобойным оружием западного производства. Глава государства заявил, в частности, что противник не достиг поставленных целей, когда 19 и 21 ноября попытался ударить по военным объектам в Брянской и Курской областях ракетами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS. Нападения отразили российские средства ПВО.

В ответ на эти атаки российские военные, испытывая одну из новейших ракетных систем средней дальности, 21 ноября нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Это была баллистическая ракета «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Россия, подчеркнул он, вправе применять собственное оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против российских объектов. В случае эскалации агрессивных действий Россия ответит так же решительно и зеркально, предупредил Путин.