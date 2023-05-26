Нью-Йорк, США, 26 мая, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Подключение российских банков к операциям для экспорта продовольствия могло бы содействовать комплексному выполнению Черноморской инициативы (зерновой сделки), заявил 26 мая на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что «не всё в руках ООН».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, ЮНКТАД совместно с Афрэксимбанком занимаются разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортёрами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке.

Дюжаррик отметил, что включение российских банков в торговлю удобрениями и продовольствиями, которые не подпадают под санкции, будет содействовать имплементации продуктовой сделки.

«Но, как вы знаете, это решение не находится лишь в руках ООН», — подчеркнул представитель генсека ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение, которое предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов. Договор был продлён 18 мая 2023 года ещё на два месяца.

В Кремле и МИД России отметили, что условия сделки по-прежнему не выполняются в полном объёме, однако в Москве надеются, что руководители стран Запада пересмотрят свою неконструктивную позицию. Если условия сделки выполняться не будут, после 17 июля продлена она не будет, отметили в МИД.