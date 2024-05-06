Нью-Йорк, США, 6 мая, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 6 мая прокомментировал готовящиеся Россией учения по применению нестратегического ядерного оружия, призвав избегать действий, которые могут привести к эскалации с катастрофическими последствиями.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчёту, эскалации с катастрофическими последствиями», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Генеральный штаб ВС России по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. В ходе учений российские военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Учения ракетных соединений ЮВО являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ. Ведомство отметило, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряжённости, и это требует принятия ответных мер со стороны Москвы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что допускает возможность отправки французских войск в зону конфликта на Украине в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.

Кроме того, 2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.