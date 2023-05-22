Нью-Йорк, США, 22 мая, 2023, 21:53 — ИА Регнум. ООН не известно о ситуации в Белгородской области, заявил 22 мая представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Я слышу об этом в первый раз», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать действия диверсантов в этом регионе, передаёт ТАСС.

Дюжаррик также попросил дать ему время на изучение вопроса и заявил, что при необходимости ответит на него позднее.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 мая украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введён режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. По некоторым данным, для выдавливания диверсантов с территории региона и их уничтожения используются авиация и артиллерия.

О произошедшем было доложено президенту России Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он связал действия ВСУ с желанием отвлечь внимание от освобождения российской армией Артёмовска.

По последним данным, в результате атаки украинских диверсантов в Белгородской области ранения получили восемь человек, погибших среди мирных жителей нет.