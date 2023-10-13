Нью-Йорк, США, 13 октября, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Израиль пока не одобрил открытие гуманитарных коридоров из сектора Газа, сообщил 13 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Юсеф Мухаммед/ТАСС

«Одобрение Израиля», — ответил он на вопрос журналистов о том, что нужно для открытия гуманитарных коридоров.

Запасы воды в секторе Газа на исходе, добавил Дюжаррик.

Как передавало ИА Регнум, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 октября нанесла «масштабные» удары по объектам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал свергнуть «режим ХАМАС» в секторе Газа и разрушить его военный потенциал.

Позднее в ЦАХАЛ заявили американским журналистам о введении пехоты и танков в сектор Газа, однако уточнили, что речь пока идёт не о полноценной наземной операции, а о локальных рейдах.

ХАМАС 7 октября провёл ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами.

По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС.

Стороны продолжают обмен ударами. В армии Израиля отметили, что в ночь на 13 октября были нанесены удары по 750 военным объектам ХАМАС. Представители палестинского движения, среди прочего, заявили, что в ответ на удары Израиля по жилым домам в Газе обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.