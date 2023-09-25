Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. ООН выступает против прославления людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны, заявил на брифинге 25 сентября официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привёл», — сказал Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС «Галичина» Ярославу Хунке.

Как передавало ИА Регнум, на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунка, ветерана дивизии СС «Галичина», которого спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

После инцидента посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва направит ноту Оттаве из-за приглашения на заседание парламента эсэсовца. Степанов назвал инцидент надругательством. Извинений также потребовали представители еврейских общин, власти Белоруссии и Польши.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил, что многие страны Запада вырастили поколение, которое не знает, кто с кем воевал, и это чревато тем, что фашизм будет появляться «то там, то сям», пытаясь встать на ноги в центре Европы.