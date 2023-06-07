Нью-Йорк, США, 7 июня, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы, вода продолжает подниматься, заявил 7 июня на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

РИА Новости Каховская ГЭС. Архивное фото

Он сообщил, что 7 июня представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов вместе с представителями ООН и неправительственных организаций посетили Херсон для оценки последствий разрушения Каховской плотины. По их данным, ситуация может ухудшиться в предстоящие часы, поскольку уровень воды продолжает подниматься.

Дюжаррик заявил, что представители ООН находятся на контролируемой украинскими властями территории и что они не получили доступ на территорию, которая контролируется Россией.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 июня провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого, в частности, была затронута тема ЧП на Каховской ГЭС.

Отмечается, что Эрдоган выступил с инициативой создания международной комиссии для расследования разрушения Каховской ГЭС. Также Анкара заявила о готовности предложить свою помощь в расследовании ЧП на ГЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь призвала ООН к ответу по поводу того, что было сделано по ситуации с Каховской ГЭС за минувшие семь месяцев, в течение которых Россия предупреждала о вероятности подрыва гидроэлектростанции Украиной.