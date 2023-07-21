Москва, 21 июля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Высказывание представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика об ударах российской армии по порту Одессы иллюстрирует лицемерие и двойные стандарты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий на слова представителя всемирной организации опубликован 21 июля пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Дюжаррик выступил с заявлением от имени генерального секретаря Антониу Гутерриша, в котором он в резкой форме осудил атаки России по портовой инфраструктуре Одессы и другим черноморских портам Украины. По мнению всемирной организации, эти действия противоречат положениям меморандума Россия — ООН, в частности вывоза украинского продовольствия.

«Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и «двойных стандартов», которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения. В связи с этим, со своей стороны, обращаем внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, если не сказать методичное замалчивание руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева», — ответила Захарова.

Официальный представитель МИД России напомнила, как в ООН отмолчались, когда киевский режим 5 июня взорвал аммиакопровод «Тольятти-Одесса». Там сослались на отсутствие «собственного анализа и мнения», хотя поставки аммиака были прописаны в зерновой сделке и в меморандуме Россия — ООН.

Также в организации не нашли слов соболезнования в связи с человеческими жертвами после атак киевского режима на Крымский мост в последний день действия черноморской инициативы. Секретариат ООН в очередной раз игнорировал террористические выходки режима Зеленского, указала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России заявили, что Секретариат ООН располагает возможностью в течении ещё 90 дней продолжать свою работу по нормализации российского сельхозэкспорта в рамках подписанного с РФ меморандума. Уточняется, что в пункте 6 меморандума Россия — ООН соглашение действует в течение трёх лет, в случае выхода из него одной из сторон необходимо уведомить об этом другую за три месяца.