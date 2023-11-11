Материалы с тегом «Сергей Вершинин»
В МИД РФ предупредили о нищете в Европе из-за отказа от газа и нефти
Принуждение Евросоюза к отказу от ископаемого топлива грозит жителям развивающихся стран нищетой. Об этом 11 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете La Reppublica. «Курс ЕС на принуждение к отказу от использования ископаемого топлива сопряжён с риском ввергнуть около 100 млн...
11 ноября 2023
МИД предложит денонсировать несколько «вредных для РФ» конвенций
Министерство иностранных дел России в ближайшие время предложит денонсировать ещё ряд конвенций Совета Европы, которые имеют нулевую или отрицательную стоимость для Москвы. Об этом 10 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Могу вам сказать, что в ближайшее время будут ещё конвенции...
10 октября 2023
В МИД заявили, что мир услышал посыл России на Генассамблее ООН
Международное сообщество услышало и поняло посыл России на полях Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он назвал честной и откровенной речь главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе выступления на пленуме ГА ООН 20 сентября. «Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это...
6 октября 2023
МИД заявил, что миссия ООН не нашла серьёзных нарушений в Нагорном Карабахе
Каких-либо серьёзных нарушений в Нагорном Карабахе миссия ООН пока не обнаружила, сообщил 6 октября на брифинге замглавы МИД России Сергей Вершинин. Дипломат напомнил, что ООН направила в Нагорный Карабах своих представителей с однодневной миссией. За последние десять лет это произошло впервые...
6 октября 2023
В МИД назвали блёклым визит Зеленского в США и Канаду
Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США и Канаду получился блёклым, заявил 6 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. «На мой взгляд, визит получился блеклым», — сказал замглавы МИД России, комментируя визит Зеленского в Нью-Йорк, Вашингтон, а затем...
6 октября 2023
МИД: Гутерриш подтвердил приверженность зерновой сделке с Россией
Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией об облегчении экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. Об этом 27 июля заявил журналистам замглавы МИД Сергей Вершинин после встречи с генсеком ООН в Риме на...
27 июля 2023
МИД призвал ООН повлиять на снятие санкций с российского экспорта
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва хотела бы услышать от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша призыв к Вашингтону, Брюсселю и Лондону о снятии незаконных санкций с российского экспорта. Об этом он сказал 26 июля во время выступления в Риме на мероприятии по...
26 июля 2023
В МИД заявили об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки
Переговоры о возможности возобновления зерновой сделки сейчас не ведутся. Об этом 25 июля заявил журналистам на полях встречи по продовольствию в Риме заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. «Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки, или «черноморской зерновой...
25 июля 2023
В МИД заявили об открытом участии НАТО в конфликте на Украине
Североатлантический альянс непосредственно участвует в конфронтации с Россией на Украине. Об этом 25 июля журналистам на полях саммита ООН по продовольственным системам, проходящего в Риме, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. «Мы считаем, что НАТО открыто участвует в...
25 июля 2023
МИД: решение вопросов Черноморского региона невозможно без России
Решение вопросов Черноморского региона невозможно без России, заявил 21 июля на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Я не думаю, что можно обойтись без России — невзирая на то, что раздается из Киева — в решении любых вопросов: в том, что касается региона, в том, что...
21 июля 2023
МИД РФ пояснил, в чём суть заявления о судоходстве в Чёрном море
Заявление России о судоходстве в Чёрном море касается запросов на осмотр судов при необходимости, чтобы убедиться в том, какой груз они перевозят. Об этом 21 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на брифинге. Комментируя заявление Минобороны о том, что Россия будет...
21 июля 2023
МИД России готовится к завершению зерновой сделки
Россия исходит из того, что 18 июля «зерновая сделка» прекратит действие, заявил журналистам 20 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Данные России в рамках сделки обещания продолжают не выполняться, а потому Москва действует с учётом того, что сделка продлена не будет...
20 июня 2023
В МИД РФ заявили, что запуск аммиакопровода после теракта отодвинут надолго
Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, заявил 10 июня замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он отметил, что киевский режим устроил террористический акт в отношении аммиакопровода, проходящего по территории...
10 июня 2023
В МИД РФ не увидели перспектив для продления зерновой сделки
Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Об этом 5 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. На вопрос, есть ли перспективы для продления зерновой сделки, Вершинин ответил: «Мы их не видим». Он добавил, что российская стороны продолжает...
5 июня 2023
Путин продлил срок госслужбы Титову, Вершинину и Вязалову
Президент РФ Владимир Путин продлил на 12 месяцев срок государственной службы нескольким представителям внешнеполитического ведомства страны. Соответствующий указ опубликован 12 мая на официальном интернет-портале правовой информации. «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы…...
12 мая 2023
США обсуждают с банками операции по продовольствию и удобрениям из РФ
Соединённые Штаты Америки проводят переговоры с представителями американских и зарубежных банков по поводу того, что финансовые операции по продовольствию и удобрениям из России не находятся под санкциями. Об этом 11 мая заявил глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О’Брайен в...
11 мая 2023
МИД: заблокированные в Европе удобрения направят в Африку
Оказавшиеся заблокированными европейскими странами российские удобрения будут поставлены в Нигерию и Кению, заявил 21 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в эфире «России 24». Дипломат подтвердил, что в Африку уже отправлена часть удобрений, которые были заблокированы...
21 апреля 2023