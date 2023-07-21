Москва, 21 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Решение вопросов Черноморского региона невозможно без России, заявил 21 июля на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Виталий Тимкив/ТАСС

«Я не думаю, что можно обойтись без России — невзирая на то, что раздается из Киева — в решении любых вопросов: в том, что касается региона, в том, что касается Чёрного моря», — сказал дипломат на брифинге.

По его словам, это просто невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.

С полуночи 21 июля Украина ввела запрет на судоходство для кораблей, которые заходят в черноморские порты России, они могут быть признаны перевозящими военные грузы объектами.