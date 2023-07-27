Рим, 27 июля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией об облегчении экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. Об этом 27 июля заявил журналистам замглавы МИД Сергей Вершинин после встречи с генсеком ООН в Риме на полях саммита организации по продовольственным системам.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

«Для нас важно, что генсек ООН подтвердил приверженность выполнению меморандума с РФ», — сказал он.

Вершинин уточнил, что российская сторона ценит усилия ООН в этом направлении, однако снова напоминает о необходимости конкретных результатов и будет руководствоваться этим при решении о возобновлении зерновой сделки.

«Пока таких результатов нет», — подчеркнул замглавы МИД.

Он заявил, что обсуждавшийся в течение года вопрос об аммиакопроводе в итоге закрыли из террористических действий Киева, и добавил, что секретариат ООН намеренно не даёт оценки подрыву украинской стороной аммиакопровода.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Вершинин заявил, что Россия хотела бы услышать от Гутерриша призыв к США, ЕС и Британии о снятии незаконных санкций с российского экспорта. Он подчеркнул, что это должно произойти не на словах, а на деле.

Россия 17 июля 2023 года отказалась продлевать зерновую сделку, которая действовала с 22 июля 2022 года и неоднократно продлевалась. Причиной этого стало невыполнение Западом условий российской стороны — снять санкции с экспорта российских сельхозпродукции и удобрений.

Позднее президент России Владимир Путин отметил, в рамках этого соглашения ни одно из положений в интересах России так и не выполнили. Кроме того, Запад мешает даже бесплатным поставкам удобрений нуждающимся странам.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 июля заявила, что Украина, США и НАТО использовали зерновую сделку для прикрытия своей диверсионной и террористической деятельности. Она уточнила, что Россия продолжит поставки удобрений и сельхозпродукции в Африку и без зерновой сделки.