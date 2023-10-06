Москва, 6 октября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США и Канаду получился блёклым, заявил 6 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«На мой взгляд, визит получился блеклым», — сказал замглавы МИД России, комментируя визит Зеленского в Нью-Йорк, Вашингтон, а затем Канаду.

Зеленский побывал с визитом в США 19–22 сентября, а затем отправился в Канаду. Ему не дали выступить в Конгрессе, а его речь на сессии Генассамблеи ООН слушало небольшое число людей. Он также не добился от США конкретных сроков передачи дальнобойных ракет. В день отъезда Зеленского в Канаду американский президент Джо Байден молча просидел всю пресс-конференцию. Зеленский нервничал и не ответил на вопросы журналистов.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 23 сентября заявил, что Зеленского холодно приняли в США, потому что Киев потерял территории, которые Вашингтон рассматривает как важные с точки зрения природных богатств. Теперь инвестиционные возможности Украины США расценивают как бесперспективные.

На Украине и в США обратили внимание на большую разницу между нынешним приёмом Зеленского, и прошлогодним. В этом году в Конгрессе никто не аплодировал ему стоя, а спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти отказался созывать форум, где политик мог бы выступить.