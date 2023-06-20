В Кызыле мужчина убил девушку на центральной площади
В центре Кызыла мужчина зарезал 24-летнюю девушку, подозреваемого задержали
Кызыл, 20 июня, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Молодая женщина убита на центральной площади Кызыла, подозреваемый задержан по горячим следам. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба следственного управления СК России по Тыве.
Злоумышленник днём напал на 24-летнюю девушку на площади Арата на глазах прохожих и несколько раз ударил её ножом. Девушка скончалась на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака.
По версии следствия, мужчина совершил нападение, «перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений». Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).
Следователи намерены в ближайшее время предъявить задержанному обвинение и направить в суд ходатайство о помещении под стражу.
Как сообщало ИА Регнум, ранее жителя Чаа-Хольского района Тывы приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство двух человек и покушение на убийство. Осенью 2021 года мужчина поссорился с тремя потерпевшими и предложил им встретиться в безлюдном месте. На окраине села Чаа-Холь он стал стрелять в оппонентов, двое из них погибли на месте, а третьему удалось спастись.