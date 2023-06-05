Москва, 5 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Об этом 5 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM

На вопрос, есть ли перспективы для продления зерновой сделки, Вершинин ответил: «Мы их не видим».

Он добавил, что российская стороны продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям договорённостей, которые были подписаны в июле 2022 года.

По словам дипломата, до сих пор не устранены существующие перекосы в выполнении зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая МИД РФ подтвердил продление зерновой сделки на два месяца с требованием устранить перекосы в её выполнении. По словам, официального представителя ведомства Марии Захаровой, принципиальные оценки договорённостей 2022 года не изменились, поэтому перекосы необходимо устранить максимально быстро. О дальнейшей судьбе зернового соглашения рассказал по итогам визита в Кению министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что если всё останется так, как есть сейчас, то придётся говорить о том, что зерновая сделка больше не работает.