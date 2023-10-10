МИД предложит денонсировать несколько «вредных для РФ» конвенций
Вершинин: МИД предложит денонсировать несколько «вредных для РФ» конвенций
Москва, 10 октября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России в ближайшие время предложит денонсировать ещё ряд конвенций Совета Европы, которые имеют нулевую или отрицательную стоимость для Москвы. Об этом 10 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Могу вам сказать, что в ближайшее время будут ещё конвенции (Совета Европы), которые мы будем предлагать денонсировать как бесполезные или даже вредные для России», — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.
Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.
Закон касается, среди прочего, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и устава Совета Европы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что российская сторона ведёт кардинальный пересмотр всех обязательств перед международными организациями на фоне их дискриминационного отношения.