Москва, 10 октября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России в ближайшие время предложит денонсировать ещё ряд конвенций Совета Европы, которые имеют нулевую или отрицательную стоимость для Москвы. Об этом 10 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Могу вам сказать, что в ближайшее время будут ещё конвенции (Совета Европы), которые мы будем предлагать денонсировать как бесполезные или даже вредные для России», — сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

Закон касается, среди прочего, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и устава Совета Европы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что российская сторона ведёт кардинальный пересмотр всех обязательств перед международными организациями на фоне их дискриминационного отношения.