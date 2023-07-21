Москва, 21 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Заявление России о судоходстве в Чёрном море касается запросов на осмотр судов при необходимости, чтобы убедиться в том, какой груз они перевозят. Об этом 21 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на брифинге.

Эрик Романенко/ТАСС

Комментируя заявление Минобороны о том, что Россия будет считать все суда, идущие в украинские порты по Чёрному морю, перевозчиками грузов военного назначения, Вершинин сказал:

«Имеется в виду, что мы должны убедиться в том, что судно с чем-то плохим идёт. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так».

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 19 июля объявило потенциальными перевозчиками военных грузов суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Это решение вступило в силу с началом суток 20 июля. Страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что заявление Минобороны связано с прекращением зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства.