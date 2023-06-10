Женева, Швейцария, 10 июня, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, заявил 10 июня замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Аммиакопровод «Тольятти — Одесса»

Он отметил, что киевский режим устроил террористический акт в отношении аммиакопровода, проходящего по территории, которую контролирует Киев.

«Этот теракт, по существу, поставил как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности порт «Южный», — сказал журналистам дипломат по итогам переговоров с ООН в Женеве.

Вершинин добавил, что устроенный Киевом теракт является воплощением «неразумной, нерациональной и преступной линии», которую проводила Украина на протяжении всех последних месяцев.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе. Российские военнослужащие сообщили, что трубопровод повредили бойцы ВСУ, при этом несколько из них отравились аммиаком. Один из пострадавших скончался.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия предпримет усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода. Она констатировала, что Украина — единственная сторона, которая никогда не была заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода.

Отметим, что российская часть аммиакопровода «Тольятти — Одесса» отсечена от украинской и находится в безопасном и исправном состоянии. Украинская часть обслуживается предприятием «Укрхимтрансаммиак».