Москва, 11 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Принуждение Евросоюза к отказу от ископаемого топлива грозит жителям развивающихся стран нищетой. Об этом 11 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете La Reppublica.

Иван Шилов ИА Регнум

«Курс ЕС на принуждение к отказу от использования ископаемого топлива сопряжён с риском ввергнуть около 100 млн жителей развивающихся стран в нищету», — сказал Вершинин.

Он добавил, что у многих стран даже в среднесрочной перспективе нет альтернативы ископаемым источникам для обеспечения экономического роста и благосостояния населения.

По словам дипломата, развитые страны не выполняют донорских обязательств по мобилизации финансовой помощи на климатические цели. При этом антироссийские санкции затрудняют достижение общих целей по климату.

Как сообщало ИА Регнум, в Швеции наблюдается серьёзный экономический и социальный кризис, который привёл к росту цен и существенному обнищанию населения. Одно из его главных свидетельств — продолжающееся уже более полутора лет удорожание продуктов питания.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. в беседе с ИА Регнум заявил, что период высоких цен на голубое топливо продлится в Европе как минимум до 2026 года, когда заработают новые заводы по производству сжиженного природного газа, а пока европейцам предстоит конкурировать с Китаем за доступ к этому виду топлива. Стало быть, платить придётся всё больше и больше.