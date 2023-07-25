Рим, 25 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Североатлантический альянс непосредственно участвует в конфронтации с Россией на Украине. Об этом 25 июля журналистам на полях саммита ООН по продовольственным системам, проходящего в Риме, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы считаем, что НАТО открыто участвует в силовой конфронтации на Украине с Россией, является уже непосредственным участником этих действий», ― подчеркнул дипломат.

Вершинин также добавил, что Москва допускает опасное расширение вовлечённости военного блока НАТО в те действия, которые сильно разгоняют региональную напряжённость.

«Мы считаем такие вещи недопустимыми», ― сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД напомнил, что 26 июля планируется провести созыв совета Украина — НАТО. Он отметил, что Москва внимательно следит за тем, как будут развиваться события, связанные с этим мероприятием.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Киева проведёт заседание Совета Украина — НАТО на уровне постпредов. Как пояснила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, цель встречи — проконсультироваться относительно последнего развития событий и обсудить транспортировку украинского зерна по Чёрному морю.

Совет Украина — НАТО был учреждён на саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Он напомнил, что идут поставки тяжёлой военной техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолётов.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает низкой вероятность прямого участия НАТО в конфликте на Украине. Он пояснил, что НАТО будет действовать своими методами — провокациями, попытается и дальше проверять Россию на прочность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО вовлечено в украинский конфликт, так как именно альянс поставляет Украине вооружение, наёмников, деньги и предоставляет разведданные.