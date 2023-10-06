В МИД заявили, что мир услышал посыл России на Генассамблее ООН
Замглавы МИД Вершинин: мир услышал посыл России на Генассамблее ООН
Москва, 6 октября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Международное сообщество услышало и поняло посыл России на полях Генассамблеи ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он назвал честной и откровенной речь главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе выступления на пленуме ГА ООН 20 сентября.
«Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», — заявил дипломат в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
Как сообщало ИА Регнум, Лавров 23 сентября в ходе дискуссии на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что человечество в очередной раз оказалось на развилке, и нельзя допустить, чтобы мир охватила большая войн.
Глава МИД РФ напомнил про инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша, предложившего провести в 2024 году «Саммит будущего». Российский министр отметил, что это начинание будет успешным только в случае формирования честного баланса, учитывающего интересы всех стран, входящих в ООН.