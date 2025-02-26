Москва, 26 февраля, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Риск лобового военного столкновения ядерных держав является в настоящее время крайне высоким, заявил 26 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин

Ситуация деградирует удручающими темпами, сказал Вершинин в ходе своего выступления на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня.

«К 80-летнему юбилею ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса в сфере международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Почти повсеместно наблюдается рост напряжённости и конфликтности», — заявил замминистра.

Гегемонистские амбиции некоторых стран мира сталкиваются со стремлением других государств к более справедливым и полицентричным основам международных отношений, отметил Вершинин. Страны, нацеленные на глобальное доминирование, грубо нарушают принцип равной и неделимой безопасности, а также отказываются учитывать интересы других государств и подрывают заключённые договорённости, подчеркнул он.

«Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер», — добавил замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что угрозу прямого вооружённого столкновения ядерных держав нельзя недооценивать. Он напомнил, что в период Карибского кризиса человечество находилось на грани начала ядерной войны.

Рябков отметил, что возможность вооружённого столкновения между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. США напрасно полагают, что бесконечные попытки испытать российскую сторону на прочность не обернутся гораздо более жёсткими контрмерами, чем предпринимаются сейчас, подчеркнул замминистра.

16 декабря президент Владимир Путин заявил, что США поощряют эскалацию конфликта на Украине, отправляя туда наёмников и своих советников. Он добавил, что Запад доводит Россию до красной черты, когда реакция российской стороны будет неизбежной, после чего Запад использует эту реакцию, чтобы подтвердить свою версию «российской агрессии».