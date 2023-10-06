Москва, 6 октября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Каких-либо серьёзных нарушений в Нагорном Карабахе миссия ООН пока не обнаружила, сообщил 6 октября на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Григорий Сысоев/РИА Новости Степанакерт

Российский дипломат сообщил, что ООН направила в Нагорный Карабах своих представителей с однодневной миссией. За последние десять лет это произошло впервые, отметил он.

Полноценного отчёта о работе миссии Москва пока не получила. Когда ООН предоставит результаты, в Москве их проанализируют, отметил российский дипломат.

Известно, что участники миссии поговорили с жителями Нагорного Карабаха, посмотрели, в каком состоянии сейчас находится инфраструктура региона, гражданские объекты.

«Пока то, что поступило, свидетельствует о том, что серьёзных разрушений нет, что не повреждены культовые сооружения и так далее», — сказал Вершинин.

Замглавы МИД РФ также отметил, что желающие уехать из Нагорного Карабаха армяне очень быстро покинули регион — на это обратили внимание участники миссии ООН. Тем не менее окончательную оценку ситуации в регионе давать ещё рано.

Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах 1 октября. ООН направила в регион своих представителей по приглашению Азербайджана. Возглавил делегацию постоянный координатор ООН в Азербайджане.

Баку сделал это, заявив, что антитеррористическое мероприятие в Нагорном Карабахе завершилось и что Ереван отказался от претензий на карабахские территории.

В Ереване заявили по поводу этой поездки, что её нельзя рассматривать как межведомственную миссию по сбору фактов и что она никак не отражает ожиданий Армении и международного сообщества.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Праге в октябре 2022 года признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Баку 19–20 октября 2023 года провёл в регионе «антитеррористическое мероприятие локального характера». Вспыхнувший конфликт удалось уладить при участии российских миротворцев.

В итоге руководство Нагорного Карабаха заявило, что с нового года Нагорно-Карабахская Республика прекращает своё существование. Из региона выехали армяне, которые пожелали переселиться в Армению. Им помогли покинуть регион российские миротворцы.