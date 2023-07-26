Рим, 26 июля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва хотела бы услышать от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша призыв к Вашингтону, Брюсселю и Лондону о снятии незаконных санкций с российского экспорта. Об этом он сказал 26 июля во время выступления в Риме на мероприятии по осуществлению рекомендаций саммита ООН по продовольственным системам.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уважаемый генсекретарь ООН выступил вчера с призывом к России вернуться в черноморскую инициативу. А мы бы хотели услышать призыв к Вашингтону, Брюсселю, Лондону снять не на словах, а на деле незаконные санкции с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений», — заявил замглавы МИД.

Вершинин отметил, что в то же время западные страны рассказывают, что санкции против Москвы никак не связаны с российскими продовольствием и удобрениями. Текст выступления опубликован на сайте российского дипведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гутерриш призвал Россию вернуться к зерновой сделке с учётом его предложений. Он заявил, что предложил скорректировать условия участия российской стороны в соглашении и направил свои инициативы письмом президенту Владимиру Путину. Призвав Россию вернуться, он также предложил странам — участницам сделки объединиться для принятия эффективных решений.

Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, Россия отказалась продлевать участие в соглашении и уведомила об этом ООН, Турцию и Украину. Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» сообщил, что в рамках сделки не выполнено ни одно обязательство перед Россией, экспорт зерна из страны остался под санкциями, а соглашение Европа использовала с целью наживы, а не для помощи нуждающимся.

Позднее глава государства заявил, что Москва не видит смысла продлевать зерновую сделку в её нынешнем виде. Главным условием возобновления договорённости, по словам Путина, является выполнение всех требований России.