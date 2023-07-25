Рим, 25 июля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Переговоры о возможности возобновления зерновой сделки сейчас не ведутся. Об этом 25 июля заявил журналистам на полях встречи по продовольствию в Риме заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас переговоры по возобновлению зерновой сделки, или «черноморской зерновой инициативы», не идут», — сказал он.

Дипломат напомнил, что ранее Россия чётко обозначила позицию по этому вопросу и после 17 июля вышла из этого соглашения.

«Мы возразили против этого с учетом того опыта стамбульских договорённостей, который у нас накопился за год», — пояснил замглавы МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Россия вышла из зерновой сделки (черноморской зерновой инициативы) и уведомила об этом решении ООН, Турцию и Украину. До этого договорённость несколько раз продлевали, однако российская сторона неоднократно подчёркивала, что требования Москвы по сделке Западом не выполняются, в связи с чем она оставляет за собой право выхода из соглашения.

Также президент России Владимир Путин и другие российские официальные лица несколько раз выражали готовность поставлять сельхозпродукцию в страны Африки, в том числе бесплатно. При этом отмечалось, что только малая часть вывозимого с Украины зерна попадает на Африканский континент, остальное остаётся в странах Запада.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 июля заявил, что Вашингтон вместе с союзниками изыскивает альтернативы зерновой сделке, однако пока не находит возможностей полностью заместить потерянные поставки другими маршрутами. При этом 19 июля в Минобороны России предупредили, что станут рассматривать все суда, идущие по коридору в рамках зерновой сделки в контролируемые Украиной порты, как потенциальных перевозчиков оружия.

В свою очередь Путин 20 июля заявил, что российская сторона может вернуться в зерновую сделку. Глава государства подчеркнул, что это произойдёт только в случае выполнения всех заявленных Москвой условий.