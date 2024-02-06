Материалы с тегом «Роберт Кеннеди — младший»
Кеннеди-младший заявил о праве журналиста Карлсона взять интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон обладает полным правом взять интервью у президента России Владимира Путина, написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Ранее журналист прибыл в Москву. Эта поездка стала его первым визитом...
6 февраля 2024
Роберт Кеннеди — младший оценил визит Зеленского в США
Уже никто не пытается скрывать информацию о том, какие именно силы заинтересованы в украинском конфликте, написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди...
новость часа
13 декабря 2023
Эксперт объяснил, почему США может быть выгодна сильная Россия
Сильная Россия означает сохранение баланса в Европе и Азии, что объективно выгодно американским интересам, однако пока в США такая позиция едва ли найдёт много сторонников, считает американист Павел Шариков. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее независимый кандидат в...
15 ноября 2023
Кеннеди-младший объяснил вред ослабления России для США
Ослабление России противоречит национальным интересам США, которым следует поскорее завершить украинский конфликт, заявил независимый кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди-младший в комментарии журналу Responsible Statecraft. Журналисты спросили его, следует ли главе государства...
новость часа
15 ноября 2023
Кеннеди-младший заявил о возможном завершении конфликта на Украине
Кандидат в президенты США 69-летний Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший сказал, что он в силах завершить украинский конфликт за 100 дней, если станет главой Белого дома. «В течение 100 дней на посту президента этой войне будет положен конец», — заявил Кеннеди-младший в соцсети X. При этом политик...
29 сентября 2023
Кандидата в президенты США возмутила поддержка конфликта на Украине
Кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки Роберта Кеннеди-младшего возмутила финансовая поддержка Вашингтона конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X. Кеннеди-младший выразил несогласие с позицией сенаторов Митта Ромни и Ричарда Блюменталя о том, что...
5 сентября 2023
Кеннеди-младший пообещал положить конец поставкам снарядов с ураном
Действующая американская администрация способствует уничтожению Украины, направляя Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом 26 августа написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X (ранее Twitter). «Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах...
новость часа
27 августа 2023
Кеннеди-младший заявил, что от граждан США скрывают плачевное состояние ВСУ
Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что от американских граждан скрывают правду о состоянии Вооружённых сил Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X. «Правда, о которой американцам не говорят...
22 августа 2023
Кеннеди-младший: поставки F-16 на Украину угрожают всему человечеству
Передача Украине американских истребителей F-16 несёт угрозу для всего человечества, написал в соцсети X кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. «Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества», — считает политик. Кеннеди-младший предлагает снова...
20 августа 2023
Политолог оценил признание Кеннеди-младшего о биолабораториях на Украине
На Украине действуют программы по разработке биологического оружия, но они нелегальны, хоть и находятся под ведением Пентагона, а заявление кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего о создании на Украине биолабораторий в очередной раз подтверждает факт их существования. Таким мнением...
15 августа 2023
Кеннеди-младшего возмутила помощь Украине в ущерб американцам
США оказали Украине помощь на $113 млрд, миллионы американцев при этом лишаются талонов на еду и медицинскую страховку, заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший. «Мы на сегодняшний момент...
15 августа 2023
Депутат Госдумы: Кеннеди понял, что мир на Украине выгоден самим США
Когда кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший говорит о необходимости договариваться с Россией, стоит помнить, что за его кланом стоят могущественные финансовые и промышленные силы, а стало быть, такой призыв нельзя считать голосом одиночки. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июля...
26 июля 2023
«Русские выиграли войну»: Кеннеди-младший захотел диалога с Москвой
Один из кандидатов в президенты США — Роберт Кеннеди — вновь призвал руководство страны к налаживанию диалога с Россией на высоком уровне. В своей речи племянник 35-го президента США напомнил слова своего дяди экс-президента Джона Кеннеди, который, рассуждая об огромных потерях СССР во Второй...
26 июля 2023
Кандидат в президенты США выступил за налаживание диалога с Россией
Соединённые Штаты Америки должны наладить диалог с Россией на высоком уровне. С таким призывом выступил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди — младший. «У нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Нам нужно говорить с ними. Нам нужно...
26 июля 2023
Hill: Байден взял лидерство среди кандидатов в президенты по сбору средств
Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден по итогам второго квартала 2023 года стал лидером по объёму средств, собранных на его предвыборную кампанию. Об этом сообщило издание The Hill. «Цифры по собранным средствам президента [Джо] Байдена более чем вдвое превышают бывшего...
16 июля 2023
Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО провоцированием России
Возможное вступление Украины в НАТО является провокацией и дорогой к прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. «Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с...
13 июля 2023
Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
Ни одного варианта, при котором Украина одержит победу над Россией, не допускает кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший. Об этом политик сказал в интервью Youtube-каналу Lex Fridman. «Я считаю, что Европа сейчас испытывает серьёзные проблемы. В Германии, Италии...
9 июля 2023
Кеннеди-младший заявил, что Байден скрывает реальную правду об Украине
Президент Соединённых Штатов Джо Байден «продаёт» миру недостоверные сведения об Украине, скрывая реальное положение дел. Об этом заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, всё, что говорит Байден про Украину, является ложью...
8 июля 2023
Кеннеди-младший назвал Украину «пешкой США» в прокси-войне с Россией
Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что США сделали Украину своей пешкой в прокси-войне с Российской Федерацией. «Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США», — заявил Кеннеди-младший в ходе встречи с...
новость часа
29 июня 2023
Кеннеди-младший раскритиковал Байдена за угрозы в отношении России
Политика действующего президента США Джо Байдена практически привела к потере всех дипломатических контактов с Россией, сведя общение к угрозам и оскорблениям, заявил кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди — младший. Также политик напомнил, как бывшие американские президенты в разгар...
21 июня 2023