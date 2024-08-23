Финикс , США, 23 августа, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший приостанавливает свою предвыборную кампанию в пользу другого претендента на указанный пост — экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом политик заявил в обращении к американской нации.

Global Look Press

Кеннеди-младший выступил из города Финикса (штат Аризона). Он назвал одной из причин такого решения готовность Трампа начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины.

Кеннеди-младший напомнил, что кандидат от Республиканской партии обещал, что в случае, если его изберут, то он сможет быстро завершить украинский конфликт. Независимый претендент в президенты также отметил, что не прекращает свою предвыборную кампанию полностью.

Политик уточнил, что его фамилия останется в бюллетенях для голосования в большинстве штатов и за него не получится проголосовать только в примерно десяти колеблющихся штатах.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа появилась информация о том, что Роберт Кеннеди — младший хочет провести встречи с Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, чтобы получить пост в новой администрации США после президентских выборов.

20 августа Трамп заявил, что в случае своего избрания он готов пригласить в свою администрацию Кеннеди — младшего. Он подчеркнул, что давно знаком с этим политиком.

23 августа портал Axios написал, что Роберт Кеннеди — младший подал документы на отказ от участия в президентской гонке в Аризоне. Вместе с ним документы подали кандидат на пост вице-президента США Николь Шанахан и 11 выборщиков его независимой кампании. Это решение совпало с визитом Трампа в указанный штат.