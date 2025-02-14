Вашингтон, 14 февраля, 2025, 07:14 — ИА Регнум. Назначенный на должность министра здравоохранения и социальных служб Соединённых Штатов Роберт Кеннеди-младший высказал мнение, что американцы имеют самый высокий уровень заболеваемости во всём мире. Он заверил, что справится с физическим, а также духовным «кризисом» в США.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Танец психически больного

По словам Кеннеди, Америка закупает 70% всех лекарств в мире.

«Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но наши показатели хуже. У нас самое больное население в мире», — заявил новый министр телеканалу Fox News.

Кеннеди-младший пообещал поручить подчинённым ведомствам вести активную пропаганду здорового образа жизни. В рамках проведения масштабной кампании под названием «Сделаем Америку снова здоровой» Кеннеди заявил, что пересмотрит диетические рекомендации, обратит внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучит причины хронических заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, сенат США 13 февраля утвердил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. В поддержку кандидатуры Кеннеди, предложенной президентом США Дональдом Трампом, проголосовали 52 сенатора, 48 высказались против.

Под руководством Кеннеди-младшего минздрав страны «восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности» и преодолеет эпидемию хронических заболеваний в США, заявлял Трамп.

Также в ноябре 2024 года Кеннеди назвал ядом еду, которую любит нынешний президент. Он отметил, что является сторонником Трампа во всех вопросах, за исключением диеты.

Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента США Джона Кеннеди. Трамп ранее распорядился рассекретить документы о его убийстве.