Вашингтон, 10 ноября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Майк Помпео и бывший постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли не войдут в состав новой администрации Дональда Трампа. Об этом 9 ноября сообщил сам избранный президент США.

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«Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», — подтвердил Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, что Хейли и Помпео работали в сформированной Трампом администрации во время его первого президентского срока и занимали упомянутые должности.

По сведениям телеканала CBS News, Трамп рассматривает несколько человек на ключевые посты в правительстве. Избранный президент США уже определился с руководителем администрации Белого дома, впервые аппарат возглавит женщина — Сьюзан Уайлс.

На пост госсекретаря среди прочих рассматривается кандидатура республиканца, экс-посла США в Японии Билла Хагерти. Директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), по информации телеканала, может стать бывший член палаты представителей США Джон Рэтклифф.

На должность министра финансов претендует основатель и генеральный директор Key Square Group LP Скотт Бессент. Главным претендентом на должность главы министерства торговли является экс-гендиректор WWE Линда Макмэн, занимавшая во время первого срока Трампа пост администратора малого бизнеса. Роберту Кеннеди — младшему, вероятно, предложат занять пост министра здравоохранения и социальных служб.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп во время второго срока пребывания у власти рискует вновь попасть в «вашингтонское болото», заявил 9 ноября председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, огромное влияние на избранного президента США будет оказывать его команда, которую, скорее всего, составят по принципу личной симпатии. При этом у власти могут оказаться не искренне поддерживающие Трампа, а сторонники жёсткой антироссийской линии, считает сенатор.

Действующий президент США Джо Байден планирует 13 ноября встретиться с избранным главой американского государства Дональдом Трампом и обсудить вопрос предстоящей передачи власти. Разговор политиков пройдёт в Овальном кабинете, уточнила администрация Белого дома.