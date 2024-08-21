Вашингтон, 21 августа, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший 23 августа собирается выступить с обращением к американской нации, сообщил 21 августа телеканал CNN со ссылкой на предвыборный штаб политика.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

Ранее появилась информация о том, что Кеннеди-младший якобы планирует завершить борьбу за президентское кресло и поддержать кандидатуру бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, который выдвинулся от Республиканской партии.

Обращение политика пройдёт в прямом эфире, в рамках которого он раскроет свои дальнейшие намерения. В штабе не раскрыли подробностей выступления Кеннеди-младшего. Независимый кандидат обратится к американцам из города Феникса (штат Аризона) примерно в 14:00 по времени восточного побережья США. В Москве в это время будет около 21:00.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа стало известно, что Роберт Кеннеди — младший решил провести встречи с Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, чтобы получить должность в новой администрации США после президентских выборов.

20 августа Трамп заявил, что, если его изберут президентом, он готов пригласить в свою администрацию Роберта Кеннеди — младшего. Экс-глава Белого дома назвал этого политика замечательным и очень умным человеком. Он добавил, что давно знаком с Кеннеди-младшим.