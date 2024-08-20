Вашингтон, 21 августа, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Политика Роберта Кеннеди — младшего, принимающего участие в президентских выборах в качестве независимого кандидата, готов пригласить в свою администрацию в случае победы экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Об этом политик-республиканец заявил 20 августа в интервью телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп назвал Кеннеди-младшего замечательным и очень умным человеком и отметил, что давно с ним знаком. Экс-президент отметил, что ему неизвестно о выходе Кеннеди-младшего из президентской гонки, но если это так, то он готов предложить ему должность в своей будущей администрации.

«Он мне очень нравится. Я очень уважаю его. <…> Для меня была бы честью его поддержка», — добавил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший намерен провести встречи с кандидатами от Демократической и Республиканской партий с целью получить должность в новой администрации после ноябрьских выборов главы государства.

По данным газеты The Washington Post, Кеннеди-младший пытался встретиться с кандидатом от демократов Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в её администрации. Харрис и её окружение не ответили Кеннеди и не проявили интереса к его предложению.

Роберта Кеннеди — младшего не включат в бюллетень на выборах главы Белого дома в штате Нью-Йорк. Суд низшей инстанции округа Олбани решил, что политик указал неправильное место жительства, и потребовал признания петиции недействительной.