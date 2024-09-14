Вашингтон, 14 сентября, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу бывшего американского лидера Дональда Трампа, обратился к главе Белого дома Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с призывом отказаться от одобрения ударов Вооружённых сил Украины западными дальнобойными ракетами по территории России. Об этом он написал в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фрэнсис Кеннеди

«Госсекретарь Блинкен, президент Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — предостерёг он.

Кеннеди-младший подчеркнул, что призывает американские власти к этому не как политик, а как «гражданин мира».

Как сообщало ИА Регнум, страны Североатлантического альянса строят планы по отправке своих войск на Украину с целью силового принуждения России к переговорам на условиях Киева, заявил 13 сентября замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Он добавил, что отправка натовских войск на Украину может повлечь прямое столкновение ядерных держав.

Страны НАТО принимают решение насчёт возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений. По сути, они обсуждают, стоит ли напрямую вовлекаться в украинский конфликт, заявил 12 сентября президент Владимир Путин. По его словам, Россия примет соответствующие меры с учётом появляющихся перед ней угроз.

Слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине вызвали беспокойство у американского предпринимателя Илона Маска. У бизнесмена возникло плохое чувство по этому поводу.