Вашингтон, 13 февраля, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Сенат США 13 февраля утвердил кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб.

Ron Sachs/Global Look Press Роберт Кеннеди-младший

В поддержку кандидатуры Кеннеди, предложенную президентом США Дональдом Трампом, проголосовали 52 сенатора, 48 высказались против.

Трамп сообщил, что выдвинет кандидатуру Кеннеди на пост минздрава, 15 ноября, вскоре после победы на президентских выборах.

Жители США долго страдали от действий индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и фальсификациям, а под руководством Кеннеди-младшего минздрав страны «восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности» и преодолеет эпидемию хронических заболеваний в США, заявлял Трамп.

Как передавало ИА Регнум, также в ноябре 2024 года Кеннеди назвал ядом еду, к которой питает пристрастие Трамп. Он отметил, что является сторонником действующего президента США во всех вопросах, за исключением диеты.

Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента США Джона Кеннеди. Трамп ранее распорядился рассекретить документы о его убийстве.