Вашингтон, 10 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Мать независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего Этель Кеннеди скончалась в возрасте 96 лет от последствий инсульта, сообщила её семья.

Global Look Press

«Наряду с пожизненной работой в сфере социальной справедливости и прав человека она оставила после себя девять детей, 34 внука и 24 правнука. И нас утешает то, что она воссоединилась с любовью всей своей жизни, Робертом Ф. Кеннеди», — отметил её внук, посланник по экономическим отношениям в Северной Ирландии Джо Кеннеди III.

Ранее телеканал NBC сообщал, что её госпитализировали с инсультом.

Семья Кеннеди — американская династия ирландского происхождения, многие представители которой были политиками. Наиболее известными личностями были 35-й президент США Джон Кеннеди и 64-й генеральный прокурор США Роберт Кеннеди — старший, женой которого и была покойная Этель. Газета Boston Globe сообщала, что в период с 1947 по 2010 год в США не было такого года, чтобы никто из династии Кеннеди не занимал какой-нибудь федеральный пост.

Как и Этель Кеннеди, члены этой семьи в среднем живут дольше 90 лет за исключением жертв «проклятия Кеннеди», связанного с убийствами и автокатастрофами.