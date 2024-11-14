Вашингтон, 15 ноября, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего, племянника убитого президента США Джона Кеннеди, предложил избранный президент США Дональд Трамп на пост министра здравоохранения США. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фрэнсис Кеннеди

«Я рад объявить Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США (HHS)», — написал Трамп.

Как пояснил политик-республиканец, американцы долго «страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний», которые часто прибегали к обману и фальсификациям в вопросах общественного здравоохранения.

По мнению Трампа, под руководством Кеннеди-младшего минздрав «восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности», и в итоге преодолеет эпидемию хронических заболеваний в США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предложение избранного президента США Трампа назначить конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца главой американского минюста и генпрокурором названо «троллингом божественного уровня».

13 ноября Трамп заявил, что после инаугурации намерен назначить Гетца генпрокурором США и главой минюста. Политик назвал конгрессмена одарённым, упорным и высококвалифицированным адвокатом. Он отметил, что, работая в Конгрессе, Гетц многое сделал для реформирования минюста.

В минюсте США некоторые сотрудники крайне негативно восприняли идею назначить главой ведомства и генпрокурором Гетца. Такая реакция связана с тем, что Гетц в США обвиняется в распространении ложных сведений о штурме Капитолия, а также в поддержке воссоединения Крыма с Россией.