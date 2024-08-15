Вашингтон, 15 августа, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший намерен провести встречи с кандидатами от Демократической и Республиканской партий с целью получить должность в новой администрации после ноябрьских выборов главы государства. Об этом сообщили в штабе политика.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фрэнсис Кеннеди

По информации газеты The Washington Post, Кеннеди-младший пытался встретиться с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в её администрации. Харрис и её окружение не проявили интереса к этому предложению.

В июле независимый кандидат в президенты США обсудил с экс главой Белого дома Дональдом Трампом свою потенциальную роль в будущем правительстве в случае победы республиканцев.

Как сообщало ИА Регнум, Роберта Кеннеди — младшего не включат в бюллетень на выборах главы Белого дома в штате Нью-Йорк. Суд низшей инстанции округа Олбани решил, что политик указал неправильное место жительства, и потребовал признания петиции недействительной.

Кеннеди-младший неоднократно выступал за налаживание диалога с Россией и за переговоры на высшем уровне. Он считает, что США сделали Украину своей пешкой в прокси-войне с РФ.