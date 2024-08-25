Вашингтон, 25 августа, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Задержание и арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова подтверждает актуальность защиты свободы слова. Об этом 25 августа заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу бывшего американского лидера Дональда Трампа.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

«Во Франции только что арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram. Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда», ― написал политик на своей странице в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа и затем арестовали. Основатель Telegram 25 августа должен предстать перед французским судом. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Российский сенатор Алексей Пушков написал, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, которая пытается подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что арест основателя мессенджера Telegram подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства.

Американский журналист Такер Карлсон назвал арест Дурова предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.

Мультимиллиардер и основатель компаний Spacex и Tesla Илон Маск назвал арест основателя мессенджера «убедительной рекламой» первой поправки к конституции США, ограничивающей американский Конгресс в принятии законопроектов, которые посягают в том числе на свободу слова и прессы.