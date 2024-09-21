Вашингтон, 21 сентября, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский знает, что украинские боевики неспособны победить российских военных на поле боя, и потому будет делать всё возможное для разжигания конфликта между Россией и НАТО. Такое мнение 20 сентября высказал американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своём блоге на YouTube.

Christoph Soeder/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам политика, глава киевского режима осознаёт невозможность победы, и потому его стратегия заключается в совершении различных безрассудных жестов, нацеленных на втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией.

«Для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу. Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и Россией он ещё может рассчитывать на успех. Такова стратегия, и мы позволяем ему это делать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Пентагоне заявили, что Вашингтон не считает, что применение украинскими боевиками дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь России сможет помочь Киеву переломить в свою пользу ситуацию на фронте. Отмечалось, что позиция США по этому вопросу осталась неизменной.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 15 сентября отметил, что Зеленский преследует цель втянуть НАТО в конфликт с Россией. Сенатор также посоветовал западным лидерам придерживаться собственных интересов в этом вопросе.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения на Западе о якобы разрешении киевскому режим использовать высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории, потому что у украинской армии нет таких специалистов и разведданных со спутников НАТО. Глава государства подчеркнул, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине против России.