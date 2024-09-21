Вашингтон, 21 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Против экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего начали расследование за то, что он 30 лет назад якобы отрезал голову мертвому киту. Об этом 20 сентября сообщила агентство Associated Press (AP).

Julia Nikhinson — CNP/Global Look Press Роберт Фрэнсис Кеннеди

По информации издания, об этом 14 сентября рассказал сам экс-кандидат в президенты на митинге в поддержку экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа в Финиксе (штат Аризона).

При этом в декабре 2012 года дочь Кеннеди-младшего Кэтлин Александра заявила, что её отец в 1994 году отец взял её с собой в порт Хайаннис на побережье Атлантики, где кит выбросился на берег и к этому моменту уже умер.

По словам женщины, Кеннеди-младший «взял бензопилу, отрезал голову киту и прицепил её к крыше семейного минивэна», после чего в течение пяти часов вёз её к себе домой.

«Когда мы разгонялись на шоссе, китовый сок лился в окна машины, и это было самое мерзкое зрелище на планете. <…> У всех нас на головах были пластиковые пакеты с прорезанными отверстиями для рта», — сказала тогда она.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Кеннеди-младший заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что украинские формирования неспособны победить российских военных на поле боя. Из-за этого он будет делать всё возможное для разжигания конфликта между Россией и НАТО, добавил политик.

Экс-кандидат в американские президенты 14 сентября призвал власти США отказаться от идеи одобрения ударов киевского режима вглубь России. Кеннеди-младший подчеркнул, что призывает Вашингтон к этому не как политик, а как «гражданин мира».