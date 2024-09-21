AP: Кеннеди-младший находится под следствием из-за отрезанной головы кита
Вашингтон, 21 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Против экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего начали расследование за то, что он 30 лет назад якобы отрезал голову мертвому киту. Об этом 20 сентября сообщила агентство Associated Press (AP).
По информации издания, об этом 14 сентября рассказал сам экс-кандидат в президенты на митинге в поддержку экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа в Финиксе (штат Аризона).
При этом в декабре 2012 года дочь Кеннеди-младшего Кэтлин Александра заявила, что её отец в 1994 году отец взял её с собой в порт Хайаннис на побережье Атлантики, где кит выбросился на берег и к этому моменту уже умер.
По словам женщины, Кеннеди-младший «взял бензопилу, отрезал голову киту и прицепил её к крыше семейного минивэна», после чего в течение пяти часов вёз её к себе домой.
«Когда мы разгонялись на шоссе, китовый сок лился в окна машины, и это было самое мерзкое зрелище на планете. <…> У всех нас на головах были пластиковые пакеты с прорезанными отверстиями для рта», — сказала тогда она.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Кеннеди-младший заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что украинские формирования неспособны победить российских военных на поле боя. Из-за этого он будет делать всё возможное для разжигания конфликта между Россией и НАТО, добавил политик.
Экс-кандидат в американские президенты 14 сентября призвал власти США отказаться от идеи одобрения ударов киевского режима вглубь России. Кеннеди-младший подчеркнул, что призывает Вашингтон к этому не как политик, а как «гражданин мира».