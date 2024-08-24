Штат Аризона, США, 24 августа, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в апреле 2022 года после поручения президента США Джо Байдена вынудил главу киевского режима Владимира Зеленского расторгнуть достигнутые в рамках мирных переговоров в Стамбуле договорённости между Россией и Украиной. С таким заявлением 23 августа выступил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фрэнсис Кеннеди

«В апреле 2022 года Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы заставить Зеленского разорвать мирное соглашение… которое принесло бы мир в регион», — указал американский политик в ходе обращения к нации.

Роберт Кеннеди — младший напомнил, что Белый дом неоднократно отвергал предложение российской стороны урегулировать украинский кризис мирным путём. Одновременно с этим, как указал политик, шеф Пентагона Ллойд Остин публично заявлял, что Соединённые Штаты воспользовались конфликтом, чтобы ослабить Россию.

Также политик назвал Украину посредником в геополитической борьбе между Россией и США, инициированной американскими «неоконсерваторами».

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия признал, что мирные переговоры в Стамбуле в апреле 2022 года сорвал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший киевский режим продолжать боевые действия.

Об этом президент России Владимир Путин в феврале напомнил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В то же время глава государства подчеркнул, что намерен добиться решения конфликта на Украине путём переговоров.

В июне Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова возобновить мирные переговоры. В частности, киевский режим должен вывести войска с территорий Донецкой и Луганской Народный Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО. С момента вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа ситуация изменилась. Как подчёркивала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, нападение украинских войск на российский регион аннулировало возможность мирных переговоров.