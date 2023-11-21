Материалы с тегом «Косово»
Поведение Вучича объяснили жёсткой русофобией стран, окружающих Сербию
Президент Сербии Александр Вучич надеется, что его стране удастся сохранить нейтралитет в условиях жёсткого конфликта России и стран Запада и минимизировать число угроз, которые создаёт для Белграда Североатлантический альянс. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 ноября заявил политолог, программный...
21 ноября 2023
Вучич оценил важность вступления Сербии в ЕС
Вступление Сербии в ЕС является приоритетом для сербских властей, заявил президент республики Александр Вучич в интервью телеканалу CNN. «Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, он сообщил, что Белград открыт для переговоров и контактов, в том числе с «европейскими и...
2 октября 2023
В Киеве заявили, что Запад не может объяснить понятие «победа Украины»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов усомнился, что у Киева и его западных союзников совпадают представления о «победе», к которой они стремятся. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1». Данилов отметил, что руководству Украины до сих пор никто не...
29 сентября 2023
Запад дал албанцам карт-бланш на террор против косовских сербов
Прошедшая неделя ознаменовалась не только трагедией Нагорного Карабаха, но и обострением и без того не простой обстановки в многострадальном крае на юге Сербии, на территории которого шестнадцать лет назад албанцы провозгласили свою республику. В ночь на воскресенье в местечке Баньска неподалеку от...
26 сентября 2023
МИД России: руководство Косово взяло курс на зачистку края от сербов
Вчерашнее кровопролитие в Косово является следствием курса «премьера» Альбина Курти на разжигание конфликта и зачистку края от сербов, заявила 25 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова корой приводятся на сайте ведомства. «Его попытки вызвать через нагнетание обстановки...
25 сентября 2023
В Кремле заявили о провокациях по отношению к сербам в Косово
Ситуация вокруг Косово напряжена и опасна, в Кремле видят традиционно предвзятое отношение к сербам. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 сентября журналистам. Ранее сербский президент Александр Вучич сообщил о гибели троих косовских сербов в результате столкновений с...
25 сентября 2023
Вучич оценил возможность признания Сербией независимости Косово
Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ещё большей степени стал убеждён в том, что Сербия никогда не признает независимость Косова. Об этом он заявил 24 июля на пресс-конференции. Глава республики уточнил, что такая позиция укрепилась на фоне происходящего в крае. Вучич отметил, что...
24 сентября 2023
Три серба погибли в ходе столкновений с полицией Косово
Президент Сербии Александр Вучич сообщил вечером 24 сентября о гибели трёх сербов в ходе столкновений с полицией Косово на севере края. По его словам, ещё два человека получили ранения. «По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них — с использованием снайперского оружия с...
новость часа
24 сентября 2023
Эксперт объяснил, поддадутся ли сербы на антироссийскую пропаганду Запада
Прозападная, антироссийская кампания идёт в Сербии с 2014 года, причём доминируют в ней отнюдь не США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 сентября заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Ранее стало известно, что в Белграде посольство США задумало...
14 сентября 2023
Захарова заявила об угрозе существованию сербского народа в Косове
Министерство иностранных дел России встревожено очередным витком эскалации в сербском автономном крае Косово и Метохия, заявила 8 июля официальный представитель МИД Мария Захарова, слова которой приводятся на официальном сайте ведомства. «Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная...
8 июля 2023
Вучич заявил, что сербов в Косово атакуют одновременно с новой атакой Киева
Президент Сербии Александр Вучич 2 июля заявил о планах премьера непризнанного Косова Альбина Курти синхронизировать атаку на сербов с новой попыткой атаки Украины в зоне специальной военной операции, которая может состояться до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. «Ожидаю большую наступательную...
2 июля 2023
Косово запретило въезд автомобилям с сербскими номерами
Власти самопровозглашённой республики Косово решили запретить въезд на территорию края автомобилям, имеющим сербские номерные знаки, заявил пресс-секретарь косовского правительства Перпарим Криезиу, сообщил портал Kosovo Online. По его словам, это ограничение будет действовать, пока органы...
15 июня 2023
ЕС приостановил взаимодействие с Косово из-за ситуации с сербами
Евросоюз принял решение приостановить политические визиты и финансовую поддержку Косово из-за отсутствия деэскалации в сербских анклавах. Об этом заявил 14 июня представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Премьер Альбин Курти провалил попытки деэскалации, к которым неоднократно...
14 июня 2023
В Косово прибыл турецкий спецназ
В Косово началось развёртывание турецкого батальона сил специального назначения, о котором ранее просили в НАТО. Об этом 4 июня сообщило министерство обороны Турции. «Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады приступил к развертыванию в Косове», — привело ТАСС заявление ведомства. О...
4 июня 2023
Турция по запросу НАТО направит в Косово батальон спецназа
Турция по просьбе Североатлантического альянса (НАТО) 4–5 июня направит батальон сил специального назначения в Косово, говорится в заявлении турецкого минобороны. «Батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был развёрнут в качестве резервного», — говорится в...
3 июня 2023
В Кремле выразили безусловную поддержку Сербии
Россия безусловно поддерживает Сербию и сербов в ситуации обострения конфликта в Косово, считая, что законные права и интересы сербского населения края необходимо соблюдать и обеспечивать. Об этом 31 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы следим за этим. Мы...
31 мая 2023
Балканист объяснил обострение в Косове желанием Запада сместить Вучича
Запад решил добиться смещения президента Сербии Александра Вучича, так как тот проводит прагматичную политику и не хочет присоединяться к санкциям против России. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 мая заявил балканист, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Так он прокомментировал...
31 мая 2023
Постпредство России обвинило ЕС в игнорировании интересов косовских сербов
Взявший на себя роль главного посредника в вопросе урегулирования ситуации в Косово Европейский союз не искал долгосрочные решения, а только пытался «тушить пожар» при обострениях ситуации в крае. Об этом 31 мая заявили в постпредстве России при ЕС. «То, что мы видим сейчас, прямое следствие...
31 мая 2023
Столтенберг сообщил о планах усилить контингент НАТО в Косово
Руководство НАТО решило направить дополнительно 700 военнослужащих в Косово, для усиления международных сил KFOR, отвечающих за стабильность в регионе. Об этом 30 мая объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло. «Силы НАТО в Косове примут...
30 мая 2023
США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косова и Метохии
США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косова и Метохии. Об этом 30 мая заявил посол США Джеффри Ховенир. Его цитирует портал Kosovo online. «Мы считаем, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, очень провокационно», — заявил Ховенир. По словам дипломата...
30 мая 2023